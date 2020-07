Gravi condizioni per un anziano investito da un’auto a Fusignano. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Garibaldi e via Santa Barbara. Le dinamiche sono al vaglio delle forze dell’ordine. Dopo l’urto, l’uomo, in bicicletta, è stato sbalzato violentemente a terra. All’arrivo degli operatori del 118, le ferite e i traumi riportati dall’anziano, privo di conoscenza, sono subito state giudicate gravi. È stata quindi fatta arrivare l’eliambulanza e l’uomo è stato trasferito con il codice di massima urgenza al Bufalini di Cesena.