Al museo «San Rocco» di Fusignano, nell’ambito della mostra «Lino Costa: raccolte d’arte e di vita», sono esposti in via eccezionale due quadri di Aurelio Calgarini, deceduto il 7 dicembre 2023, esattamente un anno dopo la scomparsa di Lino Costa.

Le opere sono esposte nella sala di ingresso del percorso museale, al primo piano, come omaggio a Calgarini voluto dall’Amministrazione comunale; una terza opera dell’artista è inoltre presente all’interno del percorso espositivo dedicato a Lino Costa.

Anche Aurelio Calgarini, come tutti gli artisti del periodo post bellico in cui l’arte italiana si riapriva alla modernità e ai fermenti del mondo nuovo sorto dalle macerie morali e materiali della guerra, ha dovuto pagare un pesante tributo generazionale. Formatosi nella scia della tradizione provinciale novecentesca di Giulio Avveduti e in seguito di Francesco Verlicchi, dovette presto accorgersi che quegli insegnamenti, quei linguaggi, quei colori coi quali dipingere i propri pensieri, seppur armonici, calibrati e spesso fascinosi, non erano più congrui a rappresentare i tempi nuovi e che occorrevano assoluti e radicali cambiamenti. E come tanti altri artisti sensibili, si ritrovò in quella sterminata piazza d’armi, senza punti di riferimento da cui partire per una qualche destinazione e senza vie aperte su cui camminare.

La mostra, a ingresso libero, rimarrà aperta fino al 4 febbraio con apertura il sabato dalle 15 alle 18 e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

La realizzazione dell’esposizione è stata possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di Pro loco e Auser di Fusignano.