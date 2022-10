Una biciclettata e un concorso musicale per il primo Oriani Day

La bicicletta, la musica e la lettura per ricordare Alfredo Oriani. In occasione dei 170 anni dalla nascita di Oriani, Faenza, Casola Valsenio, tutta la provincia di Ravenna e la Romagna si sono simbolicamente riunite per la prima edizione dell’Oriani Day, una giornata per ricordare l’importanza e l’impatto culturale dello scrittore nella società del Novecento.

La giornata di sabato è iniziata la mattina con una partecipata biciclettata da Faenza a Casola Valsenio, con arrivo alla Festa dei Frutti Dimenticati. Fra i partecipanti anche parenti di Oriani arrivati da Trieste.

Nel pomeriggio un incontro al Cardello dedicato agli scritti di Oriani sulla bicicletta e al concorso musicale indetto dall’Associazione Rumore di Fondo e dal Mei, “Alfredo Oriani e la Bicicletta”, che ha visto arrivare brani musicali appositamente creati da tutta Italia ora online su Spotify. Primo premio alla Cycle Band.