Il Gruppo Volontari di Protezione Civile di Massa Lombarda continua nell’impegno a sostegno delle situazioni più fragili e bisognose di sostegno della nostra di Massa Lombarda. In questo caso i volontari del GVPC hanno donato 315 euro più un ingente quantitativo di materiale ludico-scolastico alla scuola materna S.Giacomo di Fruges, duramente colpita dall’alluvione di oltre 8 mesi fa.

Il denaro raccolto è frutto della generosità dell’ artigiana locale Martina Mancini proprietaria dell’omonimo laboratorio “L’Angolo di Martina”, che ha realizzato gratuitamente le patch (etichette nominative) per le divise dei quasi 60 volontari locali di Protezione Civile.

A tal proposito Stefano Sangiorgi, assessore delegato alla Protezione Civile del comune di Massa Lombarda ha dichiarato: “Anche stavolta siamo di fronte ad un bellissimo esempio di come la generosità chiama generosità. L’ Angolo di Martina ed i nostri ragazzi del gruppo comunale di protezione civile ci danno l’ennesimo esempio di cosa significa essere parte attiva, propositiva e benevola di una comunità che non ha mai smesso di migliorarsi, dimostrando tutta la forza e volontà di intenti, rimboccandosi le maniche nei momenti più duri. A nome mio e di tutta l’Amministrazione non posso che ringraziarli immensamente per tutto ciò che fanno”.