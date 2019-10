È un duro colpo quello subito dal negozio M.d.m. Bicycles di via Stroppata ad Alfonsine, visitato nella notte tra lunedì e martedì dai ladri. 35 mila euro il valore complessivo del bottino sottratto dai malviventi, 8 mountain bike di marca. I ladri hanno colpito alle 3 di notte a bordo di un furgone rubato in precedenza a Fusignano. Spaccata la saracinesca del negozio, il furto è durato pochi minuti. Un’azione altamente studiata, probabilmente con diversi sopralluoghi, per scappare in tempo prima dell’arrivo dei carabinieri. Il furgone utilizzato per il furto è stato ritrovato a Bagnacavallo, vuoto. Dei ladri, al momento, nessuna traccia.