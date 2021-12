Fruges, due pit-bull maschio e femmina fuggono da casa incontrano nel loro percorso un pincher di un anziano signore che viene sbranato, poi attaccano un setter meticcio in un cortile di casa, a questo punto è intervenuto un Poliziotto del posto fuori servizio che ha ritenuto l’unica azione utile per fermare l’aggressività del cane fosse sparargli ed ha premuto due volte il grilletto uccidendolo.

L’agente un 36enne della Polfer è ora indagato per uccisione di animali.