Si rafforza con nuove energie e competenze la squadra di Forza Italia nel comune di Ravenna che potrà avvalersi della Coordinatrice Cittadina di Azzurro Donna, il movimento femminile di Forza Italia.

Si tratta dell’Avv. Eleonora Zanolli, professionista ravennate particolarmente attenta all’imprenditoria femminile e al mondo delle professioni.

La nomina è frutto del lavoro di Donatella Donati, responsabile provinciale di Azzurro Donna in concerto con Erika Seta, coordinatrice regionale del movimento che, anche in vista delle elezioni amministrative della primavera prossima ha ritenuto di far pesare sempre più nel movimento azzurro la componente femminile declinata negli storici valori liberali di Forza Italia.

Eleonora Zanolli, come coordinatrice comunale di Azzurro Donna andrà dunque a rafforzare la squadra di Forza Italia che, con il capogruppo Alberto Ancarani e il coordinatore comunale del partito Nicola Tritto è già intensamente impegnata al fine di presentare come sempre il simbolo azzurro all’interno della coalizione di centrodestra per l’imminente appuntamento elettorale.

Com’è noto all’interno della coalizione è in corso il confronto con le altre forze alla ricerca di una candidatura idonea, confronto per il quale, per il tramite del coordinatore provinciale Bruno Fantinelli, Forza Italia ha già fornito un contributo propositivo alla luce del sole per il quale l’auspicio è quello che possa rappresentare la sintesi di tutta la coalizione.