Spaventoso incidente nella prima serata ad Albereto, in via Camilli, fortunatamente con conseguenze meno gravi rispetto a quanto potesse far pensare la dinamica degli eventi. Una ragazza, classe ’94, stava transitando lungo via Camilli al volante di una Polo Volskwagen, quando, poco dopo le 19, per cause ancora in corso di accertamento, la vettura è finita fuori strada, finendo nel fosso accanto alla carreggiata.

La vettura ha terminato la propria corsa ruote all’aria. L’automobilista è rimasta incastrata dentro l’abitacolo. Per liberare la giovane sono dovuti intervenire i vigili del fuoco. La ragazza è quindi stata affidata alle cure del personale sanitario e trasportata al Bufalini di Cesena con il codice di media gravità.

In via Camilli è intervenuta anche la Polizia Locale della Romagna Faentina per gli accertamenti di rito.