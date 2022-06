Confindustria Romagna esprime pieno apprezzamento per la firma del presidente del Consiglio Mario Draghi del Dpcm di nomina del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini come commissario straordinario per il rigassificatore in Emilia–Romagna.

Una notizia molto importante e un passaggio fondamentale per il nostro territorio che con Ravenna ha tutte le esperienze, competenze e infrastrutture adeguate, per giocare un ruolo chiave nella transizione energetica e per essere un punto di riferimento come hub nazionale per il gas.

Ravenna e la Romagna possono essere davvero il luogo dove creare il nuovo modello e una nuova strategia energetica per il Paese: Confindustria Romagna, proseguendo nella strada di piena sintonia strategica intrapresa da tempo con Regione Emilia – Romagna e Provincia di Ravenna, continuerà ad impegnarsi al massimo affinché ciò possa avvenire in tempi rapidi.

Al presidente Stefano Bonaccini vanno quindi i nostri migliori auguri e la nostra totale disponibilità e siamo lieti di poterlo avere ospite, insieme al Presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in occasione dell’assemblea annuale di Confindustria Romagna che avrà proprio la transizione energetica come focus e che si terrà il 4 luglio a Ravenna.