“La presente per richiedere quale criterio viene adottato per la scelta dei cassonetti da svuotare e in base a quali indicazioni di Hera o del comune di Ravenna. La foto allegata testimonia uno dei tanti cassonetti per la raccolta indifferenziata che attualmente debordano di rifiuti nei lidi nord ravennati.

In particolare abbiamo ricevuto notizie che spesso gli operatori incaricati della raccolta non la effettuano regolarmente perché a loro “giudizio” il cassonetto non è pieno. Abbiamo più volte denunciato questa situazione e non troviamo scusante alcuna nei confronti di questa situazione.

Con la raccolta differenziata già partita molto male, con un aumento della Tari del 5%, con gli operatori economici annuali esclusi dai benefici (sconto sulla Tari) seguenti alla chiusura della via Baiona, riteniamo che il servizio di raccolta rifiuti non debba essere peggiorato ma semmai raggiungere livelli di eccellenza. Questa foto si riferisce a viale dei Salici a Marina Romea e come già indicato è un esempio per tante altre strade.

A poche ore da un fine settimana che si prevede positivo per la presenza di turisti, chiediamo di effettuare un passaggio immediato per ridare un minimo di dignità all’immagine della località.

Non da ultimo chiediamo di sospendere fino a settembre l’inizio della raccolta differenziata in modo che in questa nuova fase siano coinvolti solo i residenti annuali e non anche i turisti e villeggianti, in modo da evitare comportamenti non in perfetta linea con il comune senso civico.”

IL PRESIDENTE

Massimo Fico