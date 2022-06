Patrimonio culturale tra tutela e fruizione: quale il ruolo della ricerca scientifica ? | VIDEO

Il patrimonio culturale tra tutela e fruizione. Il Tecnopolo di Ravenna ha organizzato un confronto online per raccontare come oggi la ricerca scientifica stia lavorando per individuare metodi e strumenti sempre nuovi e sempre meno invasivi per tutelare il patrimonio culturale. Il tutto all’interno di un momento storico dove la fruizione del patrimonio culturale è stata radicalmente cambiata da una nuova concezione del turismo prima e dalla pandemia poi, imponendo un cambiamento alle strategie di fruizione e comunicazione dei siti culturali.