Inaugurati tre appartamenti totalmente accessibili ricavati dal recupero e modernamento della ex scuola materna Il Faro di Punta Marina. Grazie al contributo di tanti sostenitori e tramite l’operazione di crowfunding “l’ABC della vacanza accessibile” l’associazione Insieme a te può ora mettere a disposizione la struttura (già piena per la stagione in corso) per coloro che ne hanno necessità e che saranno poi ospiti anche nella spiaggia dedicata.