Per lavori di ristrutturazione in un immobile di via San Giovanni Bosco, vengono disposte alcune modifiche alla viabilità.

Da mercoledì 18 maggio al 31 ottobre, o comunque fino al termine dei lavori, divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Foschini, dall’incrocio di via San Giovanni Bosco fino a via Baroncini. Inoltre, chiusura di via Foschini, dal lunedì al venerdì, all’incrocio con la via San Giovanni Bosco e doppio senso di circolazione sempre su via Foschini solo per residenti e mezzi di soccorso.