Elezioni regionali. Ravaglia, segretario comunale dei Repubblicani si candida con +Europa: “Più infrastrutture e difesa dell’Oil & Gas”

Stefano Ravaglia, 61 anni, attuale Segretario Comunale del Partito Repubblicano, è uno dei candidati per le elezioni regionali nella lista +Europa – PSI – PRI. Attuale Segretario Comunale del partito Repubblicano, Ravaglia lavora da una vita nel mondo dell’Information Technology, dimostrando che si può fare politica per passione e non per mestiere.

Repubblicano da sempre, iscritto fin dal 1976 alla Federazione Giovanile, la formazione politica mazziniana e lamalfiana di Ravaglia non può che vederlo impegnato in un PRI collocato nel centrosinistra. La candidatura a +Europa viene vissuta come un piccolo contributo ad un progetto politico di convergenza delle forze riformiste, civica ed europeiste, viste come un argine a quella che viene considerata la deriva populista di una destra ritenuta culturalmente e politicamente povera