Elezioni amministrative 2025. Donati (Viva Ravenna): “Darò il mio contributo per avere una proposta di centrodestra unitaria”

Con Michele de Pascale in corsa per le regionali, Ravenna si prepara ad avere un nuovo sindaco, che verrà eletto nella primavera del 2025. Il centrosinistra ha già presentato il suo candidato, Alessandro Barattoni, segretario provinciale del Partito Democratico.

Il centrodestra, invece, non ha ancora fatto nomi, ma ha fatto sapere che scenderà in campo unito. Resta da capire se allo schieramento di centrodestra si uniranno anche le liste civiche di opposizione per evitare la spaccatura che penalizzò nel 2021. Filippo Donati (Viva Ravenna): “Correre tutti insieme è la cosa più conveniente”.