Formazione, aggiornamento e qualifica. Su questi tre aspetti puntano i corsi che il comitato territoriale CSI di Ravenna-Lugo sta promuovendo anche in vista della lunga attività del periodo giugno-settembre, centrata sui centri estivi e sui Grest.

I corsi non avranno solo una valenza come percorso formativo ma anche come mezzo per acquisire la qualifica necessaria poi per poter lavorare all’interno di attività strutturate.

Il primo corso disponibile si rivolge agli operatori dei centri estivi, animatori o educatori, sia a chi lo è già come aggiornamento sia a chi lo vuole diventare come formazione.

Nel caso di una frequentazione per l’aggiornamento professionale, reso obbligatorio ogni anno dal sistema nazionale CONI delle qualifiche SNaQ per poter mantenere valido il proprio titolo per esercitare la qualifica, è previsto un percorso di 5 ore, utile al raggiungimento delle ore previste dal sistema formativo, da seguire attraverso videoregistrazioni con dimostratori. Si analizzeranno i temi dell’animare con il gioco, di come condurre i giochi a seconda che ci siano 10 o 100 bambini, della micromagia, clowneria e indovinelli per chiudere con lezioni sui grandi giochi a squadre. I docenti del corso sono i formatori nazionali del CSI Giuseppe Cairoli e Stefano Davoli.

Per chi, invece, punta alla formazione per diventare educatore o animatore sportivo, il percorso formativo di base prevede 24 ore di lezione, in cui oltre ai temi già presenti nell’altro corso, il candidato affronterà anche aspetti come i webinar, gli elementi di primo soccorso, la conoscenza di ciò che serve per organizzare, promuovere e comunicare il centro estivo, le tecniche di animazione sportiva, il rapporto tra gioco e sport. Lucia Todaro, Sara Campagna, Enrico Carmagnani e Marco Arsone si aggiungono a Cairoli e Davoli tra i docenti del corso.

I due percorsi formativi si terranno in modalità e-learning collegandosi a CSI Academy, la piattaforma del Centro Sportivo Italiano per la formazione a distanza. Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà via mail le credenziali d’accesso alla piattaforma e da quel momento avrà 30 giorni di tempo a disposizione per completare il corso.