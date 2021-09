Scuola: le nuove regole per quarantene, tamponi e green pass. Alta adesione dei giovani alla vaccinazione

La scuola riparte in situazione di serenità dal punto di vista pandemico. La Giunta della Regione Emilia-Romagna ha convocato oggi una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutti gli assessori con deleghe che interessano il mondo scolastico in vista della ripartenza del 13 settembre per evidenziare tutte le novità, sempre dal punto di vista del contenimento dei contagi, per il nuovo anno scolastico. Cambiano le regole per la quarantena per favorire la didattica in presenza del maggior numero di studenti. Cambiano le norme per i tamponi gratuiti. I genitori che entreranno nelle strutture, anche per le settimane di ambientamento all’asilo, se al chiuso, dovranno avere il green pass. Saranno allestiti presidi informativi fuori dagli istituti. Continueranno i controlli a rotazione nelle scuole sentinella.