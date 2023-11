Il 21 novembre ricorre la Festa degli alberi iniziativa celebrata nel nostro Paese da oltre un secolo per creare una coscienza ambientalista anche per le generazioni future. Si tratta di una delle poche occasioni che porta intere generazioni a riflettere sul tema ambientale e a compiere un’azione concreta per la difesa, l’incremento e la valorizzazione della funzione essenziale del patrimonio arboreo e boschivo.

A Faenza, in occasione della Festa, il Servizio manutenzione verde e decoro urbano dell’Unione della Romagna Faentina, ha collaborato ai progetti di quattro scuole primarie del territorio proprio sui temi ambientali dove sono stati piantumati alcuni alberi. Nello specifico, al ‘Giardino dei sogni’ di via Laghi, nella mattinata di lunedì 20, si è svolta una piccola cerimonia alla quale hanno partecipato un centinaio di bambini, le educatrici, l’assessore del Comune di Faenza, con delega al Verde, Massimo Bosi, e il personale del Servizio manutenzione verde e decoro urbano dove sono stati piantati un Mandorlo e un Ginkgo biloba. Per l’occasione i bimbi hanno realizzato alcuni bracciali con foglie e aghi di pino. Nella giornata di oggi invece ci si è trasferiti alla scuola Rodari, alla Cosina, dove il personale del Servizio giardini dell’Unione ha messo a dimora un ‘Prunus cerasifera Pissardii’, un Nespolo e un ‘Morus platanifolia’. Domani, mercoledì 22, nell’area verde della scuola primaria Stella Polare di via Ravegnana, alle 10, è in programma la piantumazione di un albero di Noce e di ‘Prunus cerasifera Pissardii’ mentre giovedì, nel giardino della primaria Panda, in via Donatini, sempre alle 10, verranno piantati un Mandorlo e un ‘Morus platanifolia’.

“Come amministrazione -sottolinea l’assessore Massimo Bosi– riteniamo molto importante la collaborazione con le scuole per sensibilizzare, sin dalla più tenera età, sull’importanza di poter contare su luoghi che contemplino la presenza di una grande quantità di verde e di alberi che aiutano a una migliore convivenza con il Pianeta”.