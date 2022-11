Sono aperti fino al 9 dicembre prossimo i termini per partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di concessione di area pubblica per l’attività di vendita di quotidiani e periodici.

Il bando fa riferimento alla concessione dell’area comunale occupata dal chiosco ubicato in via Mattei, 28/A, resosi libero e disponibile. La concessione avrà la durata di 12 anni.

Le domande per l’assegnazione, complete di bollo, dovranno essere inviate entro la data indicata al Comune di Ravenna, tramite pec all’ indirizzo: attivitaeconomiche.comune.ravenna@legalmail.it.

Le domande inviate oltre il termine saranno considerate irricevibili.

L’istanza deve contenere i dati anagrafici del richiedente, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero e data d’iscrizione nel Registro delle imprese, se già effettuata, l’indicazione dell’area pubblica a cui la domanda si riferisce, l’autocertificazione dei requisiti morali e professionali posseduti ai sensi di legge.

Per il modello di domanda e ogni altra informazione utile ai fini della partecipazione collegarsi al link https://bit.ly/3gr5fKz