A partire dalle ore 14 di lunedì 28 novembre – sarà riaperta al traffico, per chi viaggia in direzione Ravenna, la rampa in uscita dello svincolo di Mercato Saraceno (km 203,200). Per consentire tale riapertura e dare corso all’esecuzione dei lavori urgenti di ripristino dei giunti ammalorati sarà istituita la chiusura temporanea – in entrambe le direzioni di marcia –dal tratto incluso gli svincoli di Montecastello (km 198,200) e di Bivio Montegelli (km 207,900) dalle ore 21 di sabato 26 novembre e fino alle 14 di lunedì 28 novembre. Durante la modifica alla circolazione il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco.