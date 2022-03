Draghi ha poi difeso dati alla mano la scelta di introdurre il green pass: «Ci ha permesso di far crescere l’economia del 6,5%, è stato un grande successo e ora sarà gradualmente tolto». «È stato un consiglio dei ministri tranquillo – ha aggiunto a proposito dei malumori leghisti – Se tutte le questioni fossero decidere una data per la cessazione del green pass, i Cdm sarebbero pacifici. Su quello si è trovata una soluzione». Il capo del governo ha poi annunciato per domani un nuovo consiglio dei ministri per varare un decreto di aiuto alle famiglie e alle imprese proprio per non compromettere la ripresa ora minacciata dalla guerra in Ucraina: «La crescita rallenta ma non siamo in recessione». Draghi ha anche garantito che i sostegni non comporteranno ulteriori scostamenti di bilancio.

Non viene tuttavia sottovalutato il risveglio dell’epidemia manifestatosi negli ultimi giorni: «Osserviamo la curva dei contagi e siamo pronti ad adattarci ma grazie ai vaccini abbiamo avuto 80.000 morti in meno rispetto al 2021». E sul punto sono arrivate parole di ringraziamento anche per gli italiani («Sono stati bravissimi») e per il generale Figliuolo («La sua nomina una svolta radicale»). Per Figliuolo la missione non è ancora terminata. il ministro Speranza ha sottolineato che l’alto ufficiale resterà in servizio fino al 31 dicembre in qualità di commissario straordinario. Il ministro ha escluso il ricorso a una quarta dose vaccinale: «Per la scienza non ci sono evidenze, la stiamo valutando solo per gli anziani

«Quasi compiuto il ritorno alla normalità e alla socialità» è stata la frase di esordio del premier. Draghi ha confermato che il 31 marzo terminerà lo stato di emergenza e si scioglierà il Cts. Draghi ha avuto parole di elogio innanzitutto per l’organismo tecnico che per due anni ha supportato le decisioni del governo: «Abbiamo agito grazie alla scienza, non sulla base di sensazioni». «I provvedimenti approvati sono importanti: eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti nei mesi passati».

Con il nuovo decreto Covid si sancisce la fine dell’obbligo di green pass per i luoghi all’aperto a partire dal 1 aprile e al chiuso dal 1 maggio. Il Consiglio dei Ministri ha approvato all’unanimità il nuovo provvedimento che fissa le regole per la road map delle riaperture e la fine graduale delle ultime restrizioni. Al termine del Consiglio, il premier Mario Draghi ha parlato in conferenza stampa, illustrando le misure.

Tra le misure che scompariranno con il nuovo decreto il sistema «a colori» per le regioni e l’obbligo per gli over 50 del green pass rafforzato sul luogo di lavoro: basterà quello base.

Il governo ha approvato il decreto che fissa l’eliminazione del green pass dal 1 maggio. La fine dello stato di emergenza è fissata al 31 marzo.

Il gruppo che fino ad oggi lavorato con Figliuolo garantirà presenza su emergenze e campagna vaccinale che resta priorità.

Misure

Stop sistema colori delle regioni (già sterilizzato, continueremo monitoraggio ma non avrà ricaduta in termini ordinanze).

Quarantena

Anche chi non è vaccinato non dovrà fare la quarantena se ha avuto un contatto con un positiv o. Per le scuole chi è positivo resterà a casa, chi non lo è continua ad andare in classe senza vincoli numerici.

Obbligo

Rimane obbligo vaccinale per gli over 50 (e per medici, infermieri, operatori delle Rsa, insegnanti e personale della scuola, personale della difesa, sicurezza, soccorso pubblico, polizia locale, servizi segreti e polizia penitenziaria) fino al 15 giugno ma al lavoro sarà sufficiente il green pass base e rimane soltanto la sanzione di 100 euro per gli over 50 non si vaccinano.

Mascherine

Oggi vige l’obbligo in tutti luoghi al chiuso, con differenziazione dei luoghi (in alcuni infatti è richiesta la mascherina Ffp2). Le disposizioni sono tutte confermate fino al 30 aprile.

Green pass

Fino al 30 aprile servirà il green pass base per i trasporti a lunga percorrenza, mentre viene sancito lo stop all’obbligo di certificazione verde Covid per il trasporto pubblico locale. Rimane necessario quello base (che si ottiene anche con un tampone) per mense e catering continuativi, concorsi pubblici, corsi formazione pubblici e privati e colloqui visivi. Gli stadi ritornano con capienza al 100%.

Fino al 30 aprile il green pass rafforzato servirà per piscine, centri natatori, centri benessere, palestre, strutture ricettive, convegni, congressi, centri ricreativi, feste cerimonie civili/religiose, sale gioco/scommesse/bingo, discoteche e assimilate, partecipazione spettacoli e competizioni sportive al chiuso. Resta rafforzato per servizi ristorazione banco/tavolo solo al chiuso, all’aperto subito.

Dal 1 maggio viene eliminato il green pass.