Donne e lavoro parte Turning point

SOS Donna di Faenza, come capofila di 12 partners pubblici e privati, ha presentato il progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna “Turning Point”. Si tratta di trasformare la vulnerabilità delle donne vittime di violenza in valore aggiunto ovvero di creare opportunità dedicate di offerte di lavoro. La fase dell’accompagnamento lavorativo è strutturata in 24 mesi per incrementare le opportunità di accesso al mondo del lavoro, implementare la riuscita del percorso di integrazione economica e sociale e sensibilizzare le aziende del territorio.