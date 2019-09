Domenica 22 settembre il Gran Premio Nuvolari torna lungo le strade di Faenza e della Bassa Romagna

Il Gran Premio Nuvolari anche quest’anno passerà da Faenza. L’arrivo delle auto d’epoca questa volta è previsto per domenica 22 settembre, quando i concorrenti passeranno lungo la via Emilia per spostarsi da Forlì a Imola. Sarà la terza e ultima tappa della corsa che prevederà, con partenza da Rimini alle 7, fra Piazza del Popolo e Piazza della Libertà, nella mattinata a Faenza, un’accoglienza organizzata dalla Toro Rosso e dalla Red Bull, da qualche anno marchio diventato sponsor della manifestazione. Previsto un passaggio anche a Castel Bolognese, poi, dopo Imola, le auto proseguiranno verso la Bassa Romagna dove è previsto un transito a Lugo, in piazza Baracca, e poi nel comune di Conselice. Dalla provincia ravennate si passerà poi ad Argenta e al ferrarese per raggiungere infine Mantova intorno alle 13.