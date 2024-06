ESG è l’acronimo di Environmental, Social and Governance e indica un vero e proprio rating, spesso conosciuto come rating di sostenibilità che esprime l’impatto ambientale, sociale e di governance di una impresa o di una organizzazione che opera sul mercato.

Essere sostenibili è una condizione sempre più indispensabile per stare sul mercato, e l’’adeguamento ai parametri ESG sta diventando, e lo sarà sempre di più in un futuro molto prossimo, un elemento essenziale per l’operatività delle imprese, dall’accesso al credito al posizionamento sui mercati.

Adottare pratiche sostenibili non significa sempre solo un aumento di costi ed incombenze, anzi: può anche aiutare gli imprenditori a ridurre i costi operativi, abbattere sprechi e consumi di energia, ottimizzare efficienza produttiva e condizioni di lavoro, migliorare la propria reputazione sul mercato e agganciare nuove fasce di consumatori, avere nuovi fornitori e partner commerciali. La sfida, complessa ma che va vinta, è quella di coniugare il rispetto dell’ambiente con lo sviluppo economico e sociale, perchè non può esserci futuro senza imprese e lavoro.

Per fare il punto su questo argomento, Confartigianato della provincia di Ravenna, che vuole essere un punto di riferimento ed un supporto qualificato per promuovere sostenibilità economica, ambientale, energetica e sociale delle imprese aderenti, ha organizzato un incontro incentrato sul tema: ‘ESG: cos’è necessario sapere per evitare che la tua azienda esca dal mercato’ in programma domani giovedì 20 giugno, alle ore 18.30, presso la sede provinciale dell’associazione in Viale E. Berlinguer, 8 a Ravenna.

Il programma prevede gli interventi di Tiziano Samorè, Segretario Confartigianato della provincia di Ravenna, Carlo Piccinato, Coordinatore del Team Sostenibilità di Confartigianato nazionale, Daniele Gizzi, Responsabile nazionale Settore Ambiente e Sostenibilità Confartigianato e Presidente dell’Albo nazionale Gestori Ambientali, Marco Siboni di Sustainability Engineer Turtle Srl e di Emanuela Bacchilega, Presidente Confartigianato della provincia di Ravenna.

L’iniziativa è aperta alla partecipazione di tutti gli interessati. Per motivi puramente organizzativi è gradita una conferma di partecipazione, da inviare tramite e-mail a: alice.prati@confartigianato.ra.it