Al MAR Museo d’Arte della città di Ravenna da venerdì 21 a domenica 23 giugno la terza edizione del Coconino Fest festival del fumetto.

La manifestazione, organizzata dalla casa editrice Coconino Press in compartecipazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna e con lo stesso MAR, torna ad animare la città. Il cuore resta il museo, che ospita 7 mostre che inaugureranno venerdì 21 giugno alle ore 18.00, oltre a un nutrito programma di spettacoli, eventi musicali e incontri, ma il festival approda anche alla Biblioteca Classense con un’ottava esposizione e, come da tradizione ormai consolidata, farà tappa sulla spiaggia dell’Hana Bi di Marina di Ravenna per una serata finale ricca di divertimento e sorprese.

Nelle tre giornate del festival un denso programma di eventi. Gli autori protagonisti delle esposizioni incontreranno il pubblico e faranno sessioni di firmacopie e dediche. Altri fumettisti e noti artisti si aggiungeranno per dare vita a una serie di eventi speciali, spettacoli, reading e performance di live painting nel corso dei quali la “nona arte” del graphic novel si mescolerà ad altre forme di espressione e di racconto come la musica, la letteratura e il cinema. Tra gli altri, saranno a Ravenna il cantautore Vasco Brondi, lo scrittore e poeta Guido Catalano e l’autore di fumetti Manuele Fior. Domenica 23 giugno, per la serata conclusiva, il festival si sposta all’Hana Bi di Marina di Ravenna con un esplosivo party.

Per i più giovani, da non perdere, il laboratorio rivolto ai ragazzi, alla Biblioteca Classense (Sezione Holden) dal titolo Storie a quadretti. Laboratorio di fumetto e visita guidata alla mostra Viaggio in Italia a cura direttamente dell’autore Pietro Scarnera. (dai 12 anni in su – ingresso gratuito su prenotazione a segreteriaclas@comune.ra.it)

Sabato 22 e domenica 23 alle ore 11.00 due masterclass: durante le mattinate Valentine Cuny-Le Callet e Anke Feuchtenberger terranno lezioni per raccontare come nascono le loro storie, soffermandosi su tecniche, strumenti e su ogni aspetto del lavoro che sta dietro alla creazione di un libro a fumetti. Questa nuova sezione del festival debutta quest’anno e sono gratuite, ma aperte a un numero limitato di partecipanti.

Coconino Fest: il programma giorno per giorno

VENERDÌ 21 GIUGNO

Ore 15.00

Storie a quadretti. In Biblioteca Classense (Holden). Laboratorio di fumetto e visita guidata alla mostra Viaggio in Italia a cura di Pietro Scarnera. Dai 12 anni in su – ingresso gratuito su prenotazione a segreteriaclas@comune.ra.it

Ore 18:00 – Chiostro

Inaugurazione del festival e della mostra Freedom al MAR, alla presenza delle autrici e degli autori e con Ilaria Bonaccorsi, Roberto Cantagalli, Fabio Sbaraglia, Alessio Trabacchini.

Ore 19:00 – Loggia

Perpendicolare al sole. Valentine Cuny-Le Callet dialoga con Ilaria Bonaccorsi e Gianluca Costantini.

Ore 21:30 – Chiostro

L’eletto: tra noir e poesia. Incontro con Antonio Pronostico, Fulvio Risuleo e Guido Catalano.

A seguire: reading di Guido Catalano con live drawing di Antonio Pronostico.

In caso di maltempo gli eventi serali previsti nel chiostro del MAR si svolgeranno nel vicino Teatro Rasi, in via di Roma 39, e il MAR chiuderà alle ore 20.00.

SABATO 22 GIUGNO

Ore 11:00 – Sala Martini

Masterclass di Valentine Cuny-Le Callet, con Beatrice Pucci (Accademia di Belle Arti Statale di Ravenna). Ingresso gratuito fino a esaurimento posti su prenotazione, tel. 0544 482477.

Ore 17:00 – Loggia

Schnitzler a fumetti. Incontro con gli autori Manuele Fior (La signorina Else), Alessandro Tota e Andrea Settimo (La novella dell’avventuriero).

Ore 18:00 – Loggia

Compagna Cuculo. Anke Feuchtenberger dialoga con Chiara Lagani.

Ore 19:00 – Chiostro

Ombre giapponesi. Il maestro Usamaru Furuya incontra la community del manga, con Paolo La Marca e Livio Tallini.

Ore 21:30 – Chiostro

Come le strisce che lasciano gli aerei. Vasco Brondi e Andrea Bruno dialogano con Giovanni Ferrara e Luca Valtorta (Robinson – La Repubblica).

Ore 23:00 – Chiostro

L’avventuriero, concerto disegnato con Andrea Settimo e il trio musicale SeQN Seas

DOMENICA 23 GIUGNO

Ore 11:00 – Sala Martini

Masterclass di Anke Feuchtenberger, con Liliana Cupido (associazione Canicola). Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti, tel. 0544 482477.

Ore 17:00 – Loggia

Gatto Pernucci. Juta dialoga con Giada Arena (Lucy sulla cultura) e Ratigher.

Ore 18:00 – Loggia

I moti celesti. Michele Peroncini dialoga con Manuele Fior.

Ore 19:00 – Chiostro

Futuro presente. Libri e fumetti sul mondo che verrà: Fine (Giuseppe Civati, Marco Tiberi, Isabella Tiveron), Lagune (Piero Macola), Lo schermo bianco (Enrico Pinto). Dialogano con gli autori Ilaria Bonaccorsi e Fabio Sbaraglia

Ore 21.30 – Hana-Bi, Marina di Ravenna

Coconino Krazy Party

Johnny Mox in concerto + Live painting Usamaru Furuya e Juta + firmacopie degli ospiti del Coconino Fest + Manga & Anime Karaoke, Dj Set.