Appuntamento per tutta la famiglia – e occasione per celebrare l’arrivo del Carnevale – quello in programma a Brisighella domenica 12 febbraio alle 15.00 alla Sala Polivalente Cicognani (Viale Pascoli 1), con un concerto che segna il ritorno dell’Orchestra Corelli dopo il successo della Stagione musicale ospitata in città nei mesi scorsi.

Per farlo si è scelto lo spettacolo “Il Carnevale degli Animali”, produzione originale LaCorelli 2015 su drammaturgia e messinscena di Simone Marzocchi ispirata alla celebre pièce del compositore francese Camille Saint Saëns.

Forte di un’esperienza di collaborazione più che decennale in veste di musicista, compositore e attore per LaCorelli e il “Teatro delle Albe”, Marzocchi ha riversato il suo talento creativo in questo spettacolo, riuscendo a creare una storia magica, poetica e divertente, ispirata alla natura e alle sue straordinarie forme.

La musica di Saint Saëns, di matrice classica, trova ne “Il Carnevale degli Animali” un apice di freschezza e originalità: composto come semplice divertimento in occasione di una festa di carnevale tra amici musicisti, il lavoro finì per diventare uno dei brani più amati dal grande pubblico, grazie al suo carattere brillante e ironico. La pièce si presenta come una divertente galleria musicale in 13 quadri, ognuno dei quali è ispirato ad un diverso animale: una carrellata di personaggi in musica in grado di stimolare la fantasia dell’ascoltatore e sedurlo attraverso l’espediente ludico e immaginifico.

Lo spettacolo sarà portato in scena da Marco Montanari, tra i fondatori e leader dell’Associazione culturale “Galla & Teo” di Ravenna e già protagonista di tanti spettacoli di successo per LaCorelli. Accanto a lui, l’Ensemble Tempo Primo dell’Orchestra Arcangelo Corelli diretto da Jacopo Rivani.

La produzione è frutto della preziosa sinergia tra LaCorelli e Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Brisighella, AIAM, TUKE SAS e Spazio A.

Biglietteria: Intero 5 €; Under 11 e disabili: ingresso gratuito.