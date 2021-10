I Carabinieri della Compagnia di Cervia – Milano Marittima, nel corso della settimana, hanno arrestato un cittadino di nazionalità marocchina per furto aggravato.

In particolare i militari dell’aliquota radiomobile, nella nottata di martedì, dopo aver ricevuto una segnalazione, sono intervenuti per un furto ai danni di un salone da parrucchiere. Acquisiti alcuni dettagli del furto, i carabinieri hanno immediatamente rintracciato, in un casolare abbandonato, l’autore, un uomo di 40 anni con diversi precedenti di polizia.

I militari hanno rinvenuto il registratore di cassa asportato poco prima restituendolo al legittimo proprietario.

L’arrestato, ristretto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, è comparso nella stessa mattinata davanti al giudice ravennate che dopo aver convalidato l’arresto ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria due volte a settimana.