Il sindaco di Ravenna Michele de Pascale ha voluto ricordare il suo predecessore Fabrizio Matteucci con un post pubblico sulla sua pagina Facebook. Ha ricordato l’impegno di Matteucci per la città e l’attenzione verso l’amministrazione comunale, mai venuta meno neanche dopo la fine del mandato da primo cittadino:

“Con immenso dolore apprendiamo della morte di Fabrizio Matteucci. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti noi e nella sua famiglia.

Fabrizio era un gentiluomo che amava profondamente la nostra Ravenna e la nostra comunità, al servizio della quale ha rivolto buona parte della sua vita, dedicandovisi sempre con generosità, attenzione e impegno.

Se ne va un amico caro, una guida sincera e riservata. Sempre allegro e scherzoso, era con lui l’ultima telefonata della sera per un consiglio o un confronto o la prima della mattina per iniziare con il piede giusto la giornata.

Quella telefonata mi mancherà tantissimo. Ciao Fabrizio”.