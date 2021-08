Mirko De Carli – Popolo della Famiglia – entra nel merito della scelta di candidarsi nella coalizione a sostegno di De Pascale del Presidente dell’Arcigay ravennate.

De Carli sostiene che “le dichiarazioni del presidente dell’arcigay, Ciro Di Maio, dimostrano ancora una volta l’incoerenza della coalizione a sostegno di Michele De Pascale che, per tenere insieme tutti, non costruisce una piattaforma programmatica chiara e coerente sui valori di fondo che animano il suo impegno e la sua proposta di governo per la città. È chiaro che in questo modo sarà difficile governare tutelando le istanze, soprattutto di quella parte moderata cattolica che spesso viene tirata per la “giacchetta” dentro la coalizione di De Pascale.

Per quanto riguarda i tanti che sono rimasti amareggiati dalla candidatura di un esponente lgbt nel fronte De Pascale proponiamo la nostra coalizione civico popolare che vede impegnato il Popolo della famiglia, assieme ad altre liste civiche capitanate da lista per Ravenna di Alvaro Ancisi, con una proposta chiara, coerente e con valori che si ispirano all’impegno civico a favore dei bisogni del territorio e di quelle istanze popolari che fanno riferimento anche alla tradizione cristiana, una storia bimillenaria che segna ogni scorcio della nostra meravigliosa storia cittadina.”

In questo senso, De Carli sostiene che “in molti si dovranno interrogare su questo tema e dovranno porsi il problema di portare avanti coalizioni politiche che abbiano dei principi chiari e non ambigui, errore in cui incappa sistematicamente la sinistra locale e nazionale”.