Il candidato sindaco De Carli Mirko per Riolo Terme annuncia l’apertura della propria sede elettorale: “La nostra “Lista per Riolo Terme” festeggia la Santa Pasqua annunciando l’apertura della propria “casa” elettorale presso gli uffici in Corso G. Matteotti n. 74. Una comunità, per rafforzare le sue radici, ha bisogno di un luogo dove trovarsi, incontrarsi e crescere: la nostra nuova sede vedrà presenti ogni giorno gli animatori della nostra lista e sarà aperta per accogliere tutti i riolesi che avranno bisogno di ascolto.”