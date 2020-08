Dante e myRavenna, un video storytelling per una città che ispira e che affascina i turisti, anche i più giovani

Dopo il video condiviso on line il 25 marzo in occasione del Dantedì, dove un Dante contemporaneo ci guidava nella sua amata Ravenna, è stato presentato oggi un secondo video realizzato per l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna dove Dante diventa guida spirituale della protagonista femminile, una turista che esplora le bellezze della città. L’intento è stato quello di mostrare una città pronta a ripartire con più energia di prima e il risultato è stato una narrazione filmica che, con ritmo frizzante, fa venire voglia di correre e pedalare in libertà per le vie della città fino alle bellezze naturali che la circondano. Il secondo video di racconto della città online myRavenna dedicato a Dante, che è visibile a questo link https://youtu.be/x8oxuspnTIU, è realizzato da 3pix srl.