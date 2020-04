Dalmonte (Coldiretti): “Pronti a lanciare la vespa samurai contro le cimici asiatiche, ma il problema sarà la mancanza di raccolti”

Anche in provincia di Ravenna le aziende agricole sono pronte al lancio della vespa samurai per debellare la cimice asiatica. Purtroppo però la buona notizia del via libera del ministero arriva nel momento più buio per il settore agricolo, con le gelate che hanno compromesso i raccolti in moltissimi frutteti. Affinché la presenza della vespa samurai riesca a bilanciare il persistere della cimice asiatica, in ogni caso, dovrà passare qualche anno, anche se i primi risultati potrebbero già essere visibile dalla prossima estate.