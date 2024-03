Si svolgerà da venerdì 5 a domenica 14 aprile la trentanovesima edizione della “Festa della Primavera in fiore” di Traversara di Bagnacavallo, che anche quest’anno conferma la sua abituale scansione nell’arco di due settimane successive, con iniziative dal 5 al 7 poi dall’11 al 14 aprile.

Organizzata presso l’area parrocchiale della frazione dall’associazione Traversara in fiore con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo, la festa verrà inaugurata alle 20 di venerdì 5 mentre la chiusura sarà affidata, come da tradizione, a uno spettacolo pirotecnico in programma alle 20 del 14 aprile.

Durante l’intera festa verranno proposti spettacoli per grandi e piccoli, occasioni di intrattenimento, mostre e appuntamenti musicali, di cultura, sport e svago, il tutto condito con le specialità del rinomato stand gastronomico, in particolare la costata di maiale alla brace.

Un’attenzione speciale viene riservata come sempre alle attrazioni e alle attività dei più piccoli: nel campo sportivo saranno attivi gruppi di animatori, truccatori e intrattenimenti espressamente riservati a bambine e bambini, con tantissimo spazio libero a disposizione.

Altra caratteristica distintiva della festa saranno gli esami di dialetto con diploma dell’“Università di studi dialettali”; torneranno inoltre la classica pesca di beneficenza e le sempre apprezzate osservazioni astronomiche.

Altro evento molto atteso è la serata dello sport con il Cesena Calcio, la Fulgur Pallavolo Bagnacavallo e il Bagnacavallo Calcio.

Per quanto riguarda invece gli spettacoli, da segnalare gli appuntamenti con Vittorio Bonetti e i Musicanti di San Crispino e il cabaret di Duilio Pizzocchi.

Lo stand gastronomico, che funzionerà a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19, domenica 7 aprile ospiterà il pranzo con i Traversaresi lontani.