“Si è svolto stamattina a Bologna un incontro fra i consiglieri comunali di Viva Ravenna Filippo Donati e Nicola Grandi e la candidata civica alla presidenza della regione Emilia-Romagna Elena Ugolini. “Abbiamo incontrato una persona ricca di principi e valori decisamente sovrapponibili a quelli che hanno ispirato fin dal primo giorno la nostra azione civica – dicono Donati e Grandi. La candidatura civica di Elena Ugolini mette al centro le persone e i loro bisogni, proponendo ai cittadini dell’Emilia-Romagna un’idea di comunità sempre più libera da condizionamenti, lacci e lacciuoli, e sempre più a misura di quell’uomo che rappresenta la base del nostro agire”. Durante l’incontro sono stati numerosi i temi toccati da Elena Ugolini che ha presentato le motivazioni che l’hanno spinta a candidarsi, partendo dal fatto che “la nostra Regione – spiega Ugolini – è governata dall’alto senza che i cittadini siano né ascoltati né posti al centro delle politiche regionali. Stiamo costruendo una lista civica che raccolga le migliori esperienze di tutta l’Emilia-Romagna, senza andare contro i partiti ma aggiungendo all’esperienza dei partiti quella civica, al cui interno – dice Ugolini – sto conoscendo tantissime persone che vogliono metterci la faccia e contribuire al percorso di ascolto che sto compiendo, visitando provincia per provincia. I due consiglieri civici di Ravenna, dialogando con la candidata civica Elena Ugolini, hanno presentato le loro proposte che “hanno al centro – dicono Donati e Grandi – un nuovo modo di proporre formazione, inclusione, innovazione, terzo settore, imprese e start up, orientamento professionale, passando per un innovativo modello di turismo, da porre in atto prima di tutto attraverso nuove e più efficaci modalità di monitoraggio dei flussi, fino a suggestioni in tema di attività produttive. Durante l’incontro abbiamo poi avuto modo di illustrarle come Ravenna sia governata, con i suoi eterni cantieri, le manutenzioni carenti e comunque quella mancanza di vitalità che non ha fatto fare alla città nessun REALE passo avanti negli ultimi 8 anni di governo” spiegano Donati e Grandi, che aggiungono che “ascoltare Elena Ugolini parlare dell’Emilia Romagna come una fucina che in un programma a 5/10 anni possa essere di esempio ed ispirazione per un nuovo modo di fare politica, al servizio delle persone, con un progetto costruito insieme ai territori e che veda al primo posto una politica di welfare che supporti le famiglie e tutte le persone che si prendono cura ogni giorno dei bambini, dei giovani, degli anziani, di chi è malato, dei più fragili, di chi ha disabilità, ascoltando le persone, migliorando l’efficacia dei servizi pubblici, valorizzando il terzo settore e l’iniziativa di un popolo “del fare” come quello emiliano-romagnolo è stata davvero per noi un’iniezione di grande fiducia e speranza”.

In conclusione, per i rappresentanti della lista civica di Viva Ravenna “la scelta di appoggiare Elena Ugolini nasce da una riflessione profonda e dall’ascolto attento delle proposte e dell’approccio umano di una candidata sicuramente preparata ed appassionata e non da una frettolosa logica di appartenenza o contrapposizione, nella consapevolezza che la sua sia la proposta migliore per una regione alla quale una sana e democratica alternanza farebbe già da se molto bene. La strada è lunga ma saremo convintamente al fianco di Elena, con cui abbiamo in comune così tanti aspetti del comune agire, lo faremo con tutti i mezzi che ci saranno concessi, nella certezza che questa sfida sia davvero alla sua portata” concludono Filippo Donati e Nicola Grandi, Consiglieri comunali di Viva Ravenna.”