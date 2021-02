Da Cambopasso a Cesena: paziente trasportato in biocontenimento dall’Aeronautica Militare di Cervia

Sono giorni difficili questi per il Molise: la diffusione del contagio da coronavirus sta mettendo in crisi il sistema sanitario: ospedali pieni, mancanza di medici. Per affrontare l’emergenza saranno installati moduli con posti letto fuori dai pronto soccorso e ospedali da campo. Nel frattempo, si chiede aiuto alle altre regioni. Per evitare la saturazione sono stati trasferiti pazienti nel foggiano, a Grosseto, a Roma e a Cesena. Per il trasporto d’urgenza in Romagna è stato attivato il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di Cervia, che ha inviato un equipaggio in elicottero all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove è stato organizzato un trasporto sanitario urgente di un paziente di 76 anni, malato di covid, che, a causa dell’aggravarsi delle condizioni, è stato trasferito all’ospedale Bufalini di Cesena.

Immagini fornite dall’Aeronautica Militare