Gli allora studenti della quinta Geometri del 1983 dell’istituto Morigia si sono ritrovati al Circolo del Buongustaio per celebrare il tradizionale ritrovo che da 40 anni viene organizzato in ricordo dell’esame di maturità e dei cinque anni trascorsi insieme sui banchi di scuola. Un percorso iniziato nel 1978 e che ci viene raccontato da una lettera inviata in redazione:

“Erano gli anni 80 quando, per una strana congiunzione astrale, un gruppo di adolescenti provenienti da ogni angolo della Romagna, si è seduto ai banchi della stessa aula ed ha iniziato un viaggio, che continua tuttora. Erano gli anni in cui gli uomini facevano ancora il servizio militare e le donne aspiravano a diventare maestre o segretarie d’azienda. Mi piace pensare che quel piccolo gruppo di ragazze che ha osato invadere uno spazio fino ad allora prettamente maschile, abbia contribuito nel suo piccolo, all’emancipazione femminile degli anni successivi, che ancora purtroppo non si è conclusa. Sono stati anni bellissimi, pieni di risate e di divertimento, di paure e di sofferenze, ma tutto diventa più facile quando non si è soli, quando sai che di fianco a te c’è una persona che ti vuole bene. Certo, eravamo giovani e “belli” ed era facile essere felici, il futuro era nelle nostre mani e tutto era possibile ….. anche se era solo un’illusione ….. ma questo lo avremmo imparato nel tempo. Siamo stati fortunati e ne siamo sempre stati consapevoli, il nostro obiettivo era proseguire insieme, nessuna competitività, nessuna invidia e nessun individualismo, uno per tutti e tutti per uno. Durante questo lungo viaggio qualcuno si è perso per strada, qualcun altro si è aggiunto e purtroppo Miria ci ha lasciati per sempre da molto tempo, anche se è sempre nei nostri pensieri e nei nostri cuori e sono sicura che oggi, se potesse, sarebbe qui con noi. Quel viaggio iniziato allora (era il 1978 presso l’Istituto Camillo Morigia di Ravenna ) è proseguito e quei ragazzi e quelle ragazze oggi sono diventanti uomini e donne che non hanno mai dimenticato chi erano e che almeno una volta all’anno tutti gli anni da quarant’anni ritornano adolescenti, dimenticano i loro problemi, si abbracciano e si raccontano, cantano e ridono insieme e ritornano ancora giovani e “belli”. Nella ricorrenza dei 40 anni del diploma di maturità , la classe 5°A si è ritrovata presso il Circolo del buongustaio a Ravenna, ma la cosa anomala e che non abbiamo mai saltato un anno . Quel filo che ci ha legati da quel primo giorno di scuola non si è mai spezzato, ne siamo fieri e orgogliosi e ci facciamo gli auguri per questi primi quarant’anni dal diploma, che non saranno gli ultimi”.