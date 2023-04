L’Inail sarà parte civile nel processo per il crollo della diga di San Bartolo. Si è presentato ieri in aula il legale dell’Inail per presentare la domanda di costituzione di parte civile “da estendere anche nei confronti dei responsabili civili”, tra cui figurano la Regione Emilia-Romagna e l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Come scrive il Corriere di Romagna, un colpo di scena a cui le difese non erano preparate.

Il 25 ottobre del 2018 la diga di San Bartolo crollò causando la morte di un dipende della Protezione Civile, il 52enne Danilo Zavatta.

La perizia per fare luce sulla dinamica del crollo avverrà tra ottobre e novembre e la sentenza dovrebbe arrivare entro gennaio 2024.