“Quella contro l’azzardo è stata una delle battaglie più importanti della scorsa legislatura: attraverso il decreto dignità del governo Conte I abbiamo approvato una serie di disposizioni di contrasto del fenomeno dell’azzardopatia. Una piaga che colpisce e distrugge

migliaia di famiglie creando danni sociali enormi.

Con il nuovo governo l’atteggiamento è cambiato e diversi segnali fanno sospettare che ì risultati raggiunti e gli sforzi compiuti possano venire vanificati dalla vicinanza delle forze politiche di destra con la lobby dell’azzardo.

È proprio ricorrendo all’azzardo, ossia con estrazioni straordinarie di Lotto e Superenalotto, che il governo Meloni ha deciso di trovare risorse per finanziare la ricostruzione post alluvione in Romagna. Sceglie così di spennare i cittadini fragili piuttosto che tassare gli enormi profitti di multinazionali che si sono arricchite con pandemia, guerra, rincari energetici.

Un atteggiamento a dir poco benevolo verso il mondo dell’azzardo che ha dato coraggio alle

aziende delle scommesse che con alcuni escamotage stanno aggirando il divieto assoluto di

qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse, introdotto nel 2018, e riempiono di pubblicità mascherata tutti gli eventi sportivi negli stadi, nei palazzetti, nelle televisioni. Queste aziende di gaming online e betting aggirano la legge pubblicizzando siti con URL in parte modificati contenenti i termini ‘info’, ‘ news’, ‘tv’. Esse sfidano e irridono il Paese e le leggi che si è dato ed è doveroso intervenire con fermezza.

Se il governo non intende agire e AGCOM ha le mani legate perché questo trucco subdolo aggira la legge esistente allora interverremo noi con un atto legislativo nel primo provvedimento utile.

Saremo determinati e feroci contro l’azzardo e contro chi specula sulla vita dei più deboli e fragili.”

Così il senatore del MoVimento 5 Stelle Marco Croatti nell’intervento di fine aula mercoledì scorso in Senato.