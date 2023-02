Il consigliere Gabriele Padovani di Area Liberale, chiede al sindaco e alla giunta di rimborsare tutte le vittime sanzionate dai due velocar installati sulla circonvallazione. “Nei primi 15 giorni circa, i 2 velocar hanno prodotto sanzioni per l’ammontare di 527.451 euro su un totale di 3.610 sanzioni; di cui quello installato sotto il “ponte rosso” ha prodotto circa il 70% del totale.” – scrive Padovani nella sua mozione, e prosegue: “Si impegna il sindaco e la giunta nel rimborsate tutte le vittime sanzionate nel corso del periodo incriminato ed oggetto di sentenza del giudice di pace.”

Ecco il testo integrale di essa:

“PREMESSO CHE:

Nel periodo che va dall’22/8 al 02/09 2022 sono stati installati 2 velocar sulla circonvallazione.

Nei primi 15 giorni circa, i 2 velocar hanno prodotto sanzioni per l’ammontare di 527.451 euro su un totale di 3.610 sanzioni; di cui quello installato sotto il “ponte rosso” ha prodotto circa il 70% del totale.

CONSIDERATO CHE:

E’ notizia che all’inizio del mese di febbraio il giudice di pace ha annullato il ricorso di una automobilista che aveva commesso 11 infrazioni al codice della strada per limite di velocità; Infrazioni rilevate dal velox installato sul “ponte rosso”.

Il 28 ottobre 2022, il velocar in questione è stato riposizionato in maniera da renderlo più visibile agli automobilisti, su indicazione della Prefettura.

Tale riposizionamento è stato annunciato dall’amministrazione su mezzo stampa con le seguenti dichiarazioni: ” pur ribadendo la piena legittimità e la correttezza della posizione individuata per la strumentazione, sia sotto il profilo del procedimento autorizzativo che in relazione alla messa in opera, in aderenza al Codice della strada e alle direttive in materia, si è deciso di modificare il posizionamento del dispositivo in direzione Bologna e la relativa segnaletica verticale, allo scopo di offrire maggiore percettibilità agli utenti della strada.”

SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

Nel rimborsate tutte le vittime sanzionate nel corso del periodo incriminato ed oggetto di sentenza del giudice di pace.”