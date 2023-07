La Stazione Ecologica di Cervia (località Bassona) resterà chiusa da lunedì 17 a giovedì 20 luglio compresi per consentire di svolgere in sicurezza i lavori di asfaltatura e delle opere accessorie del tratto di strada di ingresso alla struttura, dalla sbarra al cancello. Il cantiere è necessario per ripristinare l’area danneggiata dall’ondata straordinaria di maltempo del maggio scorso.

La Stazione Ecologica di Cervia riaprirà venerdì 21 luglio nei consueti orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; il martedì e il giovedì dalle 12 alle 18; il sabato dalle 8.30 alle 17.30; la domenica dalle 9.30 alle 12.30.

Nei giorni di chiusura per lavori del centro di raccolta di Cervia, i cittadini possono recarsi nelle Stazioni Ecologiche più vicine: