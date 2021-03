Coronavirus: in consiglio comunale nuovo confronto sul tema dei controlli, poi ci sarà una commissione specifica

Sul tema dei controlli, giovedì, in consiglio comunale è andato in scena un nuovo confronto, in particolare fra l’assessore alla sicurezza Massimo Bosi e il consigliere comunale Alessio Grillini, capogruppo di Italia Viva. L’assessore Bosi ha quindi riportato un report dei controlli svolti dopo le polemiche dei giorni scorsi, quando Grillini e i gruppi di minoranza si erano lamentati per il numero di servizi svolti. La questione sicurezza sarà poi approfondita in una commissione consiliare appositamente dedicata come ha annunciato lo stesso assessore Bosi.