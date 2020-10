Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 44.365 casi di positività, 888 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.978 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.

Dei nuovi positivi, sono 472 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali.

Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: complessivamente 182 persone (tra i nuovi positivi) erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 278 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 44,8 anni.

Sui 472 asintomatici, 134 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 46 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 1per screening sierologico, 4 con i test pre-ricovero. Per 287 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica.

La provincia con più contagi è quella di Bologna (164), a seguire Reggio Emilia (130), Piacenza (118), Rimini (116), Modena (89),Ravenna (62), Parma (54), Ferrara (55), il territorio di Forlì (43), quello di Imola (35) e l’area di Cesena (22).

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

I tamponi effettuati sono stati 15.978, per un totale di 1.449.195. A questi si aggiungono anche 2.855 test sierologici.

Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrati 62 casi: 31 maschi e 31 femmine; 31 asintomatici e 31 con sintomi, 61 in isolamento domiciliare e 1 ricoverato.

Nel dettaglio: 18 pazienti sporadici per sintomi; 29 per contact tracing; 4 per screening professionale; 1 per rientro dall’estero (Romania); 10 a seguito di test volontario.

Oggi non risultano comunicati decessi né guarigioni.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 2.259, la cui distribuzione per comune risulta la seguenti:

98 residenti fuori provincia Ravenna

888 Ravenna

385 Faenza

164 Cervia

179 Lugo

90 Russi

88 Alfonsine

76 Bagnacavallo

52 Castelbolognese

26 Conselice

33 Massa Lombarda

19 Sant’Agata sul Santerno

40 Cotignola

18 Riolo Terme

43 Fusignano

23 Solarolo

28 Brisighella

3 Casola Valsenio

6 Bagnara