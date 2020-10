È stato inaugurato ieri nel cortile del Centro di lettura “L’Albero dei libri”, in via Romolo Conti, un percorso sensoriale per i bambini e le bambine che frequentano il Centro realizzato da sei magliette gialle iscritte al progetto Lavori in Comune, promosso dall’assessorato al Decentramento.

Chiara, Estefania, Federica, Leonardo, Nina e Paola Sofia, questi i nomi degli iscritti al laboratorio, hanno lavorato con tanto impegno e fatica durante l’estate per completarlo nei soli cinque giorni di durata dell’attività, e renderlo così immediatamente fruibile ai bambini.

Senz’altro la costruzione del percorso sensoriale è stato uno dei laboratori più impegnativi di tutto l’articolato programma dell’edizione 2020 del progetto Lavori in Comune.

Le rappresentanti dell’associazione Fatabutega hanno spiegato che i percorsi sensoriali, in generale molto diffusi in nord Europa, sono dei sentieri realizzati con pachwork di materiali differenti dove i bambini possono giocare e percepire sensazioni diverse, e talvolta contrastanti, quali il liscio e il ruvido, il morbido e il duro, il tondo e lo spigoloso.

Nei primi anni di vita del bambino la “conoscenza” avviene prevalentemente per via sensoriale, quindi il piccolo ha la necessità di scoprire il mondo con i suoi cinque sensi piuttosto che con astrazioni.

L’operatrice del Centro di Lettura e il Servizio Istruzione e Infanzia hanno molto gradito che tale percorso sensoriale sia stato realizzato proprio nel cortile del Centro di lettura “L’Albero dei Libri” e auspicano nuove e future collaborazioni.