Tre giovani escursionisti partono venerdì da Firenze sulla via di Dante per raggiungere Ravenna nel pomeriggio di domenica. Nel tragitto a piedi, tutto percorso in sentieri e in strade sterrate, diverse le tappe previste. A Faenza, in piazza del Popolo, domenica mattina alle 8, prima di ripartire per Ravenna, consegneranno un assegno a Romagna Soccorso frutto della loro raccolta fondi e simbolo di questo viaggio.