Nel derby di apertura ufficiale della stagione, in Coppa, il Cava Ronco Forlì prevale di misura sul Faenza calcio. E’ stata una partita con buone trame da parte di entrambe le squadre, condizionata dal gran caldo. L’arbitro Cristofori ha fatto giocare senza intervenire più di tanto e infatti alla fine solo tre gli ammoniti del match. Ben tre gli ex in campo: Melandri e Thosmi nel Cava Ronco, e Sciaccaluga nel Faenza dove si sono sentite l’assenza dell’infortunato Ulivieri e dello stesso Missiroli, presente in panchina, ma non al meglio. La squadra ha però giocato con buona intensità. Mister Nicola Cavina ha fatto entrare diversi giovani per provare soluzioni in vista del debutto in campionato quando dovrà fare a meno di cinque giocatori, che devono scontare turni di squalifica rimediati nella precedente stagione.

A sbloccare il match che andava verso il pari è stata una azione personale finalizzata da Farabegoli, bravo a lanciarsi in ripartenza e battere Ruffilli.

Nell’altro incontro del girone, il Sanpaimola è stato superato nettamente in trasferta dall’ambizioso Gambettola che ha vinto 4-1 e sarà il primo temibilissimo avversario del Faenza nel match di esordio in campionato il 1 settembre e poi dopo dieci giorni nel secondo incontro di Coppa. Un intreccio non fantasioso sicuramente del calendario di queste prime partite.

Cava Ronco Forlì – Faenza calcio 1-0

Cava Ronco Forlì: Carroli, Bellavista, Melandri, Bergamaschi, Fiumi, Stucchi (9’ st Rabiti), Martoni, Garavini (17’ st Rakaj), Guibre (9’ st Tshomi), Marzocchi (20’ st Del Vecchio), Farabegoli (38’ st Magnani). A disposizione: Alpi, Parlanti, Bartolini, Cimatti. All. Muccioli

Faenza calcio: Ruffilli, Tuzio, Albonetti, Borini (1’st Malavolti), Sciaccaluga, Cappello, Gimelli (13’ st Samorè), Bertoni (5’ st Zani), Ndiaye, Gjordumi (25’ st Caroli), Cavolini (15’ st Servadei). A disposizione: Fabbri, Karaj, Emiliani, Missiroli. All. Cavina

Arbitro: Cristofori di Finale Emilia- assistenti: Ricci e Mancini di Rimini

Rete: 25’st Farabegoli

Note

Ammoniti. Melandri, Fiumi; Gjordumi