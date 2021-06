“Stiamo cercando di mantenere l’impegno preso in Consiglio Comunale in un clima di incertezza e di ritardo, ha detto in consiglio comunale l’assessore Luca Ortolani, con la speranza di avere risposte entro un paio di settimane. La questione, già sollevata dalla Lega in gennaio e ribadita il 26 febbraio con una mozione in consiglio comunale è ancora aleatoria, senza basi sostanziali” sottolinea Roberta Conti, consigliera comunale della Lega, che durante l’inverno aveva chiesto di non far pagare la Tari alle imprese che nel 2020 non avevano lavorato a causa della pandemia.

“Le imprese hanno ridotto, se non addirittura chiuso, la propria attività, e sulla TARI la risposta della Giunta faentina è insoddisfacente. La proroga non è sufficiente, è necessario tagliare interamente la tassa sui rifiuti per tutto l’anno 2021” torna a chiedere la consigliera.

“La mozione era stata votata all’unanimità, ma dopo tre mesi nulla è ancora deciso”. – evidenzia Conti – l’impegno a parole siamo capaci di farlo tutti, i fatti sono un’altra cosa. Spero che nei prossimi giorni arrivi una risposta di buon senso per le imprese e per il futuro delle loro attività” conclude Roberta Conti.