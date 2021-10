Confermata la rotatoria a Pieve Cesato per rallentare il traffico lungo via Accarisi

Confermata la rotatoria in via Accarisi a Pieve Cesato, all’incrocio con via Castellina. La Provincia di Ravenna ha di fatto inserito l’infrastruttura nel piano degli investimenti futuri. Se ne dovrebbe parlare nel 2023. Da tempo i residenti di Pieve Cesato chiedevano di limitare la velocità dei mezzi in transito lungo via Accarisi, la provinciale che attraversa tutto il centro abitato della frazione faentina. Si tratta di un nodo stradale critico, una strada molto utilizzata, che mette velocemente in collegamento con Granarolo, Cotignola e Bagnacavallo, e percorsa spesso ad alta velocità.