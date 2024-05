Confcommercio: Seminario sulla sicurezza sul lavoro

Si è svolto oggi presso la sala Bini di Confcommercio Ravenna (via Oriani 14 Ravenna) il seminario dal titolo “Inidoneità alla mansione dalla teoria ai risvolti pratici”. L’incontro è stato organizzato da EBT, Ente Bilaterale Terziario della provincia di Ravenna e dall’Ordine dei Consulenti del lavoro di Ravenna. L’Ente Bilaterale della Provincia di Ravenna si è costituito nel 1997 ed è un organismo paritetico previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore del Terziario. Nel caso ravennate, le parti che hanno dato vita all’Ente Bilaterale del Terziario, Distribuzione e Servizi sono Confcommercio da un lato e le tre organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil dall’altro. L’E.B.T. promuove e/o gestisce, a livello locale, tra l’altro, iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. Inoltre, gestisce iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei lavoratori ed interventi per favorire la creazione di nuove imprese, per stimolare nuova imprenditorialità e l’inserimento occupazionale di soggetti senza lavoro. In materia di sicurezza sul lavoro, sono costituiti degli Organismi Paritetici Provinciali, composti da Rappresentanti delle Associazioni Datoriali e Sindacali, con il compito istituzionale di sovraintendere a tutte le problematiche inerenti all’applicazione dei diritti di rappresentanza, formazione e informazione dei lavoratori con riguardo alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Nella provincia di Ravenna per i settori del terziario, distribuzione e servizi e del turismo l’Organismo Paritetico è stato costituito il 10 febbraio 2000 ed ha iniziato la propria operatività. In base all’Accordo Collettivo siglato fra le contrapposte Organizzazioni Sindacali è prevista la possibilità per le imprese annuali e per tutte le aziende stagionali, di avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori di bacino, in luogo del rappresentante eletto dai lavoratori in Azienda.