Per il Faenza c’è stato il lieto fine con la conquista dell’Eccellenza attraverso playoff giocati benissimo. Tra i protagonisti della stagione c’è stato sicuramente il capitano Luca Gabrielli, che alla quinta stagione ha quasi raggiunto quota 120 partite in biancoazzurro.

Ora però è il tempo dei saluti. Contro la Bobbiese nella finale regionale dei playoff il centrale bolognese ha giocato la sua ultima gara con il Faenza. E’ lo sport, come la vita, che è fatto di arrivi e partenze, ma i ricordi resteranno per sempre.

Così dopo mister Agostino Vezzoli anche il capitano delle due ultime annate non tornerà più allo stadio “Bruno Neri”. E’

“Non mi aspettavo di raggiungere questo traguardo perchè ho cambiato spesso squadra. A Faenza ho trovato l’ambiente ideale tanto da sentirmi cucita addosso la maglia biancoazzurra, come se fossi cresciuto qui. – dice Gabrielli – Ero arrivato cinque anni fa dopo la dolorosa retrocessione in Promozione con l’obiettivo di contribuire a riportare la squadra in Eccellenza. Posso dire di aver assolto all’impegno grazie a mister Agostino Vezzoli e al fantastico gruppo di cui ho fatto parte”

Gabrielli, giocatore di qualità e personalità, sarà rimpianto da molti a Faenza.

“Siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo di conquistare quella categoria superiore che la società merita. Sono felice perchè la missione è compiuta. Esigenze familiari e tecniche mi portano a un cambio. Auguro al Faenza e al pubblico locale tante soddisfazioni. Anche se giocherò altrove, mi informerò sempre su come andranno le cose perchè i colori biancoazzurri rimarranno sempre nel mio cuore”