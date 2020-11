ANVA Confesercenti – FIVA Confcommercio confermano la linea interpretativa secondo cui lo svolgimento dei mercati nelle giornate festive e prefestive non è toccato dai provvedimenti del nuovo DPCM: “con piacere rileviamo che le Amministrazioni si stanno esprimendo riguardo al fatto che il paragrafo che sembrerebbe prevedere restrizioni per i mercati riguarda in realtà strutture circoscritte e coperte assimilabili ai Centri Commerciali, e che le aree mercatali non siano quindi toccate. Salvo interpretazioni diverse da parte del Governo, quindi, i mercati si possono svolgere e si terranno regolarmente, per tutte le merceologie, nelle giornate del Sabato e della Domenica, dove previsti”.